Mulher denuncia marido por violência doméstica em Araruna

Uma mulher moradora em Araruna procurou a Polícia Militar nessa terça-feira, 27, para denunciar o companheiro. Ela disse que vem sofrendo agressão física e psicológica de seu marido.

Na denúncia, disse que havia sido jogado na cama e teve o pescoço pressionado pelo braço do esposo. Ainda segundo ela, na manhã de ontem, o companheiro a derrubou no chão e teria passado com uma motoneta Honda Biz sobre suas pernas, vindo a causar lesões.

A PM foi até sua residência, onde o suspeito recebeu voz de prisão e ambos foram encaminhados para o Destacamento de Araruna para a confecção do boletim de ocorrências.

Ao chegar no Destacamento, o acusado relatou que teve uma discussão com a vítima e a mesma teria desferido tapas e arranhões contra ele. Os policiais constataram que o homem possuía várias lesões pelo corpo.

Ambos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil da comarca de Peabiru para os procedimentos da Polícia Judiciária.