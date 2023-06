Campo Mourão entende que pavimento em concreto drenante é a solução da vez

Algumas prefeituras do Brasil já perceberam que a pavimentação em concreto rígido pode trazer diversos benefícios aos usuários de vias urbanas e rurais. Maior durabilidade e segurança de trafegabilidade estão entre as vantagens. E a prefeitura de Campo Mourão, município com 99.432 habitantes (dados IBGE 28/6/2023), localizado no Centro-Oeste paranaense, é mais uma com esse olhar de futuro.

Recentemente, a prefeitura contratou o Instituto Ruas, de Curitiba, para o desenvolvimento de um projeto que contempla soluções mais projetadas de pavimentação de vias do Parque Industrial Augusto Tezelli Filho.

O parque, criado em abril de 1986, caracteriza-se por estar numa região destinada predominantemente a atividades de uso industrial, não poluente, de pequeno e médio porte e possui aproximadamente 95% de sua área comprometida com a ocupação de pequenas e médias eficientes, gerando diariamente um fluxo considerável de veículos pesados.

Conforme Alex Maschio, diretor do Instituto, o Parque Industrial está localizado na área de gestão de captação de água da Sanepar. “Eles [prefeitura] não tinham como fazer uma drenagem convencional no local e buscaram o Instituto para elaborar um projeto, contemplando soluções diferenciadas que possibilitem pavimentar com concreto a região sem danos para a questão da captação de água”.

PARA JULHO

O projeto segue em fase de elaboração e deve ser entregue no início de julho de 2023. Contempla sarjetas permeáveis, trincheira drenante e trilhas de pedestres permeáveis, criando uma espécie de caixa de retenção de águas pluviais (chuva). Para Carlos Alberto Facco, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão, “temos expectativas de oferecer uma melhoria para o Parque Industrial através das tecnologias que o Alex apresentou. É um problema antigo do município e que agora pode ser solucionado”.

Simone de Cássia Padilha, diretora municipal de Planejamento de Campo Mourão, completa. “O Instituto foi contratado porque conheceu através de um curso de MBA onde o Alex ministrou um dos módulos sobre infraestrutura verde [sustentáveis] para municípios. E nos chamou muito a atenção porque esse parque industrial está localizado em uma extremidade da cidade e 60% das vias não têm pavimentação. E nós temos um limitador, que é o sistema de captação de água do Rio do Campo, que abastece 85% da cidade. Quando o Alex nos apresentou a proposta, pensei que ali seria a solução”.

O Instituto Ruas tem como missão transformar a infraestrutura viária dos municípios de pequeno e médio porte do Brasil e demais países em desenvolvimento, apresentando estratégias e conceitos focados na escala humana – pessoas, na eletromicromobilidade e na sustentabilidade em seu conceito mais amplo que envolve o social , o ambiental e econômico.

Da assessoria/Loop