Motorista capota veículo e fica ferido próximo a Araruna

O motorista de um veículo Parati ficou ferido ao capotar o carro na rodovia PR-558, entre Campo Mourão e Araruna, na tarde desta quinta-feira, 9. O acidente ocorreu bem próximo a Araruna, em uma curva da rodovia.

Segundo as informações, o motorista de 28 anos perdeu o controle da direção em uma curva e o veículo bateu no meio-fio, estourando um pneu. Com isso o carro rodou e atravessou a pista, passando por cima do canteiro e batendo em um muro.

Com o impacto, o veículo capotou ficando com os pneus para cima. O motorista ficou preso ás ferragens e foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e equipe de saúde de Araruna. Um passageiro da Parati também ficou ferido e os dois foram encaminhados ao hospital.