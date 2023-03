Moradora de Araruna cai em golpe na compra de moto e perde R$ 3 mil

Uma moradora de Araruna foi mais uma vítima do conhecido “golpe do intermediário”, em que, para o comprador o criminoso se passa por vendedor, e para o vendedor ele se passa por comprador. O prejuízo foi de R$ 3 mil.

A ocorrência foi registrada na Polícia Militar por volta das 15h. No local, uma mulher relatou que havia perdido R$ 3 mil ao fazer três transferências para o suposto proprietário de uma motocicleta que estava à venda.

Ela disse que viu o anúncio na internet de uma Honda/CG 160, de cor azul e, em contato pelo aplicativo WhatsApp com o suposto proprietário, combinou a compra no valor de R$ 10 mil, sendo que o vendedor exigiu R$ 3 mil de entrada.

E desta forma a compradora efetuou três pagamentos via Pix nos valores de R$ 500, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, (totalizando R$ 3 mil). Ocorre que durante o procedimento em cartório ela percebeu que havia caído em um golpe.

No local também estava o verdadeiro proprietário da motocicleta, o qual relatou que o mesmo indivíduo havia feito contato com ele e informou que tinha uma pessoa interessada na motocicleta e que era para ele ir até o cartório de Araruna para fechar o negócio.

Entretanto, a compradora e o verdadeiro dono não haviam conversado antes, sendo toda a “negociação” feita pelo estelionatário. Ou seja, ambos foram enganados pelo bandido, porém a compradora ficou com o prejuízo de R$ 3 mil. A PM coletou todas as informações para o registro do Boletim de Ocorrência.

O GOLPE

Esse tipo de golpe começa a partir de um anúncio na internet. Para chamar atenção, o criminoso oferece o automóvel ou moto com o preço mais baixo e coloca seu telefone pessoal para começar a ter contato com as vítimas.

Para o comprador ele se passa por vendedor e para o vendedor ele se passa por comprador. Quando ele acha um comprador ele organiza a negociação e marca um encontro entre o comprador e o vendedor.

Na verdade, trata-se do verdadeiro comprador e vendedor. Eles vão ao local, vistoriam o veículo e na hora de efetuar o pagamento o comprador efetua o pagamento para a conta do bandido e quando os dois percebem se desesperam, mas o dinheiro já está com o bandido.