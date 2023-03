Sismup realiza assembleia geral em Peabiru

Na noite dessa quinta-feira, 9, aconteceu a Assembleia Geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Peabiru (Sismup), na Câmara Municipal da cidade: a primeira conduzida pela nova diretoria, sob a presidência do professor Fábio Sexugi. A pauta aprovada foi bastante extensa e contou com diversos assuntos considerados relevantes pelos participantes.

Entre os pontos debatidos, destacam-se: campanha salarial para o ano de 2023 com ganho real; implantação do auxílio-alimentação; revisão de adicional por insalubridade e periculosidade para merendeiras; adoção do Piso Nacional da Enfermagem; retorno do pagamento do percentual de reajuste do Piso Nacional do Magistério para toda a categoria; cumprimento do 1/3 de férias que incida sobre 45 dias aos docentes; revisão da gratificação por Tempo Integral de Dedicação Exclusiva (TIDE) para motoristas de coletivos; e a volta do custeio de cursos de reciclagem para essa categoria.

Além desses temas, foi também aprovada a troca da federação sindical a que o Sismup se vincula, que deixa de ser a Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Paraná (Femespar) e passa a ser a Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais CUTistas (Fessmuc). A Assembleia contou com a participação de funcionários públicos de diversos setores. Também estiveram presentes a nova assessora jurídica da entidade, Dr.ª Ana Luiza Bueno, a sindicalista Nice Cassarin, coordenadora regional da CUT, e o presidente estadual da Fessmuc, Antônio Carlos do Nascimento, o “Bananinha”.

Segundo o presidente do Sismup, a Assembleia foi muito produtiva e os assuntos discutidos são de grande importância para a categoria dos servidores públicos municipais. Ele ressaltou que o sindicato está empenhado em lutar pelos direitos dos trabalhadores e que a mudança de federação é um sinal bastante evidente da disposição nesse sentido. “A partir de agora, o sindicato irá trabalhar na construção de estratégias para conquistar as demandas aprovadas na Assembleia, visando a garantir melhores condições de trabalho para todos os servidores públicos municipais de Peabiru”, afirmou Sexugi