Família perde tudo em incêndio e pede ajuda para recomeçar em Campo Mourão

Uma família de Farol perdeu tudo em um incêndio que destruiu completamente a residência onde moravam naquela cidade. A tragédia aconteceu na última quinta-feira, 11, no início da manhã, e deixou os moradores apenas com a roupa do corpo.

Após perderem tudo, eles estão alojados na casa da mãe de Lorraine, esposa de Pacheco, o pai da família, em Campo Mourão. No momento do incêndio estavam na casa o casal e três filhos — um de 11 anos, outro de 4, e o caçula de apenas 1 ano e 8 meses.

Por pouco a situação não terminou em tragédia. Segundo relatou Pacheco, o fogo começou em um dos quartos, onde normalmente as crianças dormem. No entanto, naquela noite, ele pediu para que os pequenos ficassem junto ao casal, o que acabou salvando suas vidas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local a residência já estava praticamente destruída. Felizmente, ninguém se feriu.

Agora, a família precisa da solidariedade da comunidade para conseguir se reerguer. Eles necessitam de roupas, calçados e materiais escolares para os filhos.

Confira as principais necessidades:

* Criança de 1 ano e 8 meses – roupas e calçados.

* Criança de 5 anos – roupas e calçados.

* Menino de 11 anos – roupas e calçados número 35/36, além de material escolar.

* Pacheco (pai) – roupas e calçados número 40.

* Lorraine (mãe) – roupas tamanho M/40 e calçados número 37/38.

* Quem puder ajudar pode entrar em contato com a família ou entregar diretamente as doações.

– A solidariedade da comunidade pode fazer toda a diferença neste momento tão difícil.

– As doações podem ser entregue na rua Tomás Edson Andrade, número 468, no jardim Aeroporto, ou entrar em contato pelo (67) 9 8141 9948 – Lorraine ou Pacheco.