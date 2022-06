Idoso é encontrado morto em represa de pesqueiro, em Araruna

O idoso identificado por Rafael Stachin, 65 anos, foi encontrado morto na manhã hoje dentro da represa de um pesqueiro, na zona rural do município de Araruna. A Polícia Militar foi comunicada do fato por um homem que encontrou o corpo no local.

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão foi chamado para fazer o resgate. A Polícia Civil e Científica de Campo Mourão também estiveram no local para iniciar as investigações sobre o ocorrido, enquanto o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para exame de necrópsia e para ser liberado a familiares.