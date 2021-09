Evento marcará lançamento do Observatório Social Brasileiro em Araruna

Uma palestra agendada para a próxima terça-feira (14), marcará o lançamento dos serviços do Observatório Social Brasileiro (OSB) em Araruna.

O evento acontece a partir das 19h30, no Salão Paroquial, com a palestra de Mariza Pante Ferreira, integrante do Sistema Observatório Social do Brasil, e Presidente do Observatório Social de Campo Mourão.

O Sistema OSB é composto por cidadãos brasileiros que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social e transformam o seu direito de indignar-se em atitude, em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos.

Atualmente, mais de 150 municípios, espalhados por 16 estados brasileiros, já contam com um observatório social. A palestra visa trazer informações sobre o Observatório Social do Brasil, Sistema OSB de Controle Social e o dia a dia de um Observatório Social, com o objetivo de motivar a constituição de um observatório na cidade e ampliar o número de observatórios sociais em todo o brasil.

Este evento tem a realização da Comissão de Criação do OSB Araruna e conta com o apoio institucional de várias entidades, dentre elas a Associação Comercial e Industrial de Araruna – ACIA, igrejas e empresas que já conheceram o projeto e se colocaram à disposição para apoiar o projeto.

Quem tiver interesse de participar, basta ir até a Associação Comercial de Araruna, que fica ao lado da Agência do Trabalhador e retirar gratuitamente o seu convite. Mas o número de convite é limitado por conta da pandemia da covid-19.