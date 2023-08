Carneirão vence o Toledo pela Liga Nacional e entra na zona de classificação

Em “jogo de seis pontos” o Campo Mourão Futsal venceu e convenceu na manhã deste domingo, 20, quando superou o Esporte Futuro/Toledo (PR), por 4 a 1, pela LIGA nacional, na Arena UTFPR (Belin Carolo).

O Carneirão abriu 2 a 0 com Vitor Hugo e Tom, no primeiro tempo. E em lance infeliz, Guilherme marcou contra, fazendo 2 a 1 para os toledanos. No início do segundo tempo, em dia de artilheiro, Vitor Hugo voltou a marcar em lance de muita categoria, abrindo 3 a 1. Logo depois, Pedro Carioca ampliou para 4 a 1 e mais um golaço.

Com a vitória Campo Mourão vai a 22 pontos, sobe três posições, avança da 19ª para a 16ª posição, ultrapassando o próprio Toledo (PR), São José (SP) e Umuarama (PR), que tem 21 pontos e um jogo a menos.

“Sabíamos da importância deste jogo. Temos que valorizar nossa defesa, enfrentamos uma equipe rápida e saímos com um ótimo resultado. Vamos seguir trabalhando muito por essa classificação”, afirmou o artilheiro do jogo Vitor Hugo, ao final da partida.

Na quinta-feira, 24, o tricolor mourãoense recebe o Marreco (Francisco Beltrão), às 19h30, na Arena UTFPR. Pela Liga Nacional, Campo Mourão volta a jogar somente dia 30 de agosto, quando enfrenta fora de casa o Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte (MG).