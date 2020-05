Passageiro passa mal e provoca acidente na BR-369

Um veículo Peugeot, ocupado por um casal, envolveu-se em um acidente no final da tarde deste domingo, por volta ads 16h15, na rodovia BR-369, entre Campo Mourão e o distrito de Piquirivaí.

O veículo, com placas Mercosul (município de Mamborê), seguia sentido Piquirivaí a Campo Mourão, quando Fábio Luiz dos Santos, 52 anos, que estava no banco do passageiro teria passado mal. Ele teria puxado o freio de mão, o que fez com que a condutora perdesse o controle da direção, saindo da pista e batendo na canaleta e no barranco.

A condutora foi identificada por Márcia Aparecida, de 45 anos. A equipe do Samu foi ao local e prestou atendimento ao homem, que sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Ele recebeu massagens cardíaca por cerca de 35 a 40 minutos e foi reanimado. O serviço aeromédico do Samu também foi acionado e a vítima foi encaminhada ao hospital Santa Casa de Campo Mourão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu apoio na ocorrência. Já a mulher teve ferimentos leves e foi atendida pela equipe de socorro da Viapar. O veículo teve danos de grande monta.