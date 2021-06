Araruna ganha livro sobre sua história

Araruna está em uma fase de intenso resgate de sua história e tradições. Recentemente, o município fez a correção heráldica da sua bandeira e do seu brasão de armas e agora comemora mais uma grande obra de resgate dos momentos e pessoas que marcaram a história do município.

O prefeito Leandro Oliveira (Cidadania) recebeu na quarta-feira, dia 16, a visita de representantes da empresa mourãoense Nova História Assessoria e Gestão Cultural, que apresentaram o livro ‘Araruna: a história de uma cidade empreendedora’, que reúne dados históricos do município desde 1769, quando foram descobertos os Campos do Mourão. O lançamento da obra vai acontecer no dia 6 de julho, às 9h, na Casa da Cultura de Araruna.

O livro é de autoria do historiador Jair Elias dos Santos Júnior e de Gabriel Henrique de Souza, com 160 páginas e dezenas de fotografias que retratam as fases de desenvolvimento de Araruna. A produção do material foi coordenada pela Nova História Assessoria e Gestão Cultural e financiada por meio da Lei Aldir Blanc. “Estruturamos um livro que mostra o desenvolvimento do município ao longo de sua história, mostrando como Araruna se tornou uma cidade diferenciada das demais da região”, explica Jair Elias.

De acordo com o prefeito Leandro Oliveira, a obra cumpre um importante papel na consolidação da identidade de Araruna. “A nossa cidade vai completar 67 anos de emancipação em novembro e ao longo de sua história vem buscando se firmar e consolidar as conquistas de sua trajetória. Esse livro é uma importante contribuição para preservar o nosso passado e registrar esse momento importante, em que a cidade deu um salto grande do ponto de vista do desenvolvimento econômico, social e estrutural”, diz.

Serão distribuídos 200 exemplares, que após o lançamento no dia 6 de julho, estarão à disposição nas escolas municipais e na Biblioteca Cidadã de Araruna.