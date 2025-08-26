Adolescente agride duas mulheres em Araruna; uma delas sua irmã, grávida

Duas mulheres foram agredidas por uma adolescente de 16 anos na cidade de Araruna no início da tarde desta terça-feira, 26. A ocorrência foi registrada no jardim Araucária.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou as vítimas, de 24 e 26 anos, com lesões na face. A mulher de 26 anos está grávida de cinco meses. Elas relataram que foram agredidas por uma adolescente, irmã da gestante.

A adolescente teria ido até o local para cobrar uma dívida da jovem de 24 anos. Durante a discussão, a situação evoluiu para agressões físicas, resultando em lesões na face das duas mulheres.

Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado e todas as partes foram encaminhadas à 52ª Subdivisão Policial (SDP) de Peabiru para os procedimentos cabíveis.