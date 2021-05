Acusado de estuprar sobrinha de 12 anos em CM, é preso em Araruna

Um rapaz de 25 anos, foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso por policiais militares, na cidade de Araruna. Ele foi encontrado em uma residência, na rua João Pessoa, por volta das 17h30 dessa terça-feira.

O acusado foi localizado pelos policiais na casa do irmão dele, após uma denúncia anônima. A equipe da PM do destacamento de Araruna contou com o apoio do “Canil” do 11º Batalhão da Polícia Militar.

O rapaz foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru. De acordo com as informações, ele é acusado de ter cometido o crime contra a sobrinha, de 12 anos, no mês de novembro do ano passado, em Campo Mourão. O crime teria ocorrido em uma estrada rural que liga o jardim Paulino ao Seminário São José.

O CRIME

Conforme as informações apuradas pelo polícia, a menina mora com a avó. No dia do crime, ele teria ido até a casa da sobrinha, de carro, e ao perceber que ela estava sozinha, a convidou para comprar um lanche. A princípio ela recusou entrar no veículo, mas como o rapaz ameaçou matar a avó, a menina acabou o acompanhando.

O rapaz então dirigiu até ponte que liga o jardim Paulino ao Seminário São José, onde parou e pediu para que a sobrinha sentasse em seu colo. Quando ela tentou fugir, foi agarrada pelos cabelos e levada a força para o meio de uma mata, onde ocorreu o estupro.

Durante a ação, o motorista de um veículo que passava pelo local parou e o agressor fugiu. A vítima aproveitou a ocasião e saiu correndo pedindo por socorro.