Acidente mata morador de Araruna

O dia de natal foi marcado por uma tragédia na rodovia PR 465, entre Araruna e Peabiru. Rubens Antonio Vieira, 59 anos, condutor de um VW/Gol, acabou morrendo após bater de frente com uma caminhonete Hilux, placas Mercosul.

O acidente ocorreu por volta das 19h dessa sexta-feira. Segundo as informações, Vieira dirigia o Gol, placas de Brusque (SC), sentido Araruna/Peabiru, enquanto a caminhonete transitava em sentido contrário.

Ele teria perdido o controle, passado para a pista contrária e batido de frente com a caminhonete. Com o impacto, o Gol bateu em uma canaleta, o que fez com o que o motor fosse arrancado. O motorista também foi ejetado do veículo, morrendo no local.

A caminhonete também saiu de pista e caiu de ponta em um barranco. Nela havia quatro pessoas, duas sofreram ferimentos generalizados e as outras duas lesões leves. Todas foram atendidos pela equipe do Siate e uma equipe de Saúde de Peabiru. O corpo de Vieira foi levado ao IML de Campo Mourão.