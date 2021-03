Hemonúcleo precisa de doações de sangue

Mesmo na semana de lockdown no estado, por conta da pandemia de coronavírus, quem tiver apto a doar sangue deve agendar um horário para praticar esse ato de amor ao próximo. A direção do Hemonúcleo informa que o estoque de sangue está em baixa.

“Estamos com o estoque mínimo e precisando de todos os tipos sanguíneos. A pandemia da covid-19 tem atrapalhado muito as coletas. As pessoas estão com medo de sair de casa”, disse o chefe do Hemonúcleo, Reginaldo Rigueti.

Pessoas curadas da covid-19, após 35 dias já podem fazer a doação de sangue. O Hemonúcleo de Campo Mourão até criou uma campanha de motivação aos doadores: “Se for para sair de casa, que seja para doar sangue.” Para fazer o agendamento da doação, ligue no (44) 99878 3811 (Whatsapp)

Mais informações clique abaixo.

https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Doacao-de-Sangue