Adolescente foge da PM com moto irregular e é apreendido com drogas e simulacro

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentar escapar de uma abordagem policial, na região do Lar Paraná, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada no final da tarde desta quinta-feira.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais militares tentaram abordar um motociclista que trafegava em desacordo com as normas de trânsito. Ao receber a ordem de parada, o adolescente fugiu em alta velocidade, colocando em risco pedestres e outros usuários da via pública.

Na tentativa de despistar a equipe, o jovem entrou em uma residência, abandonou a motocicleta no local e saiu a pé. Mesmo após nova tentativa de abordagem, ele continuou a fuga, mas foi contido pelos policiais após breve perseguição.

No retorno à residência onde a moto havia sido deixada, os militares localizaram uma placa e carenagens no chão do pátio. Após consulta no sistema, foi constatado que a placa pertencia a uma motocicleta furtada anteriormente, já recuperada nesta mesma data.

Durante buscas no interior da casa, acompanhadas pela tia do adolescente, os policiais encontraram meio tablete e porções de maconha, um simulacro de arma de fogo e uma quantia em dinheiro.

O adolescente, acompanhado da responsável legal, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A motocicleta foi levada ao pátio do DETRAN.