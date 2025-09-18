Valor 1000: Coamo é maior empresa do Paraná e a 53ª maior do Brasil

Conforme o ranking da 25ª edição do Valor 1000 – anuário 2025 organizado pelo Jornal Valor Econômico e principal do país em economia e negócios, a Coamo Agroindustrial Cooperativa é a primeira empresa do Estado do Paraná, a quarta maior na Região Sul e a 53ª do Brasil, entre as empresas públicas, privadas e multinacionais. O ranking nacional é liderado pela Petrobras, JBS, Raizen, Vale, Vibra, Cosan, Marfig, Ultrapan, Grupo Carrefour Brasil e Bunge Alimentos. O anuário apresenta a Coamo como a 4ª maior empresa do país, na categoria Agronegócio, com receita líquida de R$ 26,78 bilhões segundo o exercício de 2024.

Segundo o anuário Valor 1000, os resultados consolidados e o ranking final das empresas que compõem o Valor 1000 são fruto de um esforço coletivo de coleta, tratamento, tabulação e análise realizado há 25 anos consecutivos e que envolve diversos profissionais do Valor, em parceria com a Serasa Experian e o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O posicionamento da Coamo no ranking do anuário do Valor 1000 é comemorado pela diretoria, cooperados e funcionários, e os resultados poderiam ter sido melhores se o ano de 2024 não tivesse sido atípico. “Mesmo com as adversidades climáticas e a redução de preços que afetaram a rentabilidade dos produtores, encerramos 2024 com um resultado positivo e distribuímos R$ 694 milhões em obras aos cooperados como resultado da sua movimentação na Coamo, e registramos um crescimento de 13% do patrimônio líquido em relação ao ano anterior”, explica o presidente do Conselho de Administração da Coamo, engenheiro agrônomo e idealizador da cooperativa, José Aroldo Gallassini.

Para o presidente Executivo da Coamo, Airton Galinari, a força do trabalho, a união e o profissionalismo dos mais de 10,5 mil funcionários impulsionam o crescimento e o sucesso dos 32,5 mil cooperados e da própria cooperativa. “Ficamos felizes em ver esse reconhecimento e partilhamos com todos os bons resultados. Temos orgulho de ser do campo, do Brasil, produzir alimentos e exportar os nossos produtos para o mundo. A Coamo é uma empresa sólida, bem administrada, capitalizada e profissionalizada, e trabalhamos para agregar valor a produção e o desenvolvimento dos nossos cooperados”, afirma Galinari.