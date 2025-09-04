Sementeiros de Excelência premia produtores da Coamo

O programa Sementeiros de Excelência, desenvolvido pela Coamo em parceria com a Basf, encerrou no dia 03 de setembro a sua quinta edição. A iniciativa foi criada para capacitar toda a cadeia produtiva de sementes, envolvendo desde operadores de colheitadeira até cooperantes e responsáveis técnicos, com foco em boas práticas que vão do plantio à colheita. Além do treinamento técnico, a ação busca reconhecer os cooperados que se destacam na produção de sementes de alta qualidade. Neste ano, produtores de diferentes regiões foram premiados pelo desempenho no campo, confirmando a importância do programa como instrumento de incentivo e valorização.

A proposta é orientar e acompanhar os multiplicadores de sementes da Coamo em todas as etapas da produção, garantindo colheita no momento adequado e com qualidade superior. Para isso, o programa promove encontros regionais nos entrepostos da cooperativa e incentiva ajustes necessários ao longo do ciclo.

O gerente de Vendas da Basf Alison André Meschini, destaca que o Sementeiros de Excelência tem papel decisivo na melhoria da produção de sementes. Para ele, o trabalho realizado em parceria com a Coamo traz avanços importantes para o setor. “A semente é a base de todo o plantio, independente do cultivo. Porém, é um insumo de muita sensibilidade. Todo o processo produtivo, desde o plantio do campo de semente, a condução e a colheita, interfere totalmente na qualidade final desse produto.”

Segundo Meschini, a consciência do cooperado é determinante. Ele explica que a responsabilidade de quem multiplica sementes vai além do próprio negócio, pois envolve o abastecimento de outros agricultores com insumos de qualidade. “O PSE visa trazer essa consciência da importância de produzir uma semente com qualidade, com sanidade adequada e alto poder de germinação. Isso garante lavouras bem estabelecidas e produtivas.”

Meschini também reforça a relevância da parceria entre Coamo e Basf. O programa, já em sua quarta edição, nasceu da necessidade de unir esforços para conscientizar e capacitar os cooperados. “É gratificante participar com o nosso principal parceiro no Brasil de um programa que une cooperativismo, produtividade e sustentabilidade. Essa parceria mostra como a integração entre indústria e cooperativa pode beneficiar diretamente os agricultores.”

Entre os destaques desta edição está a cooperada Tatiane Groff Hemkemeier, de Manoel Ribas (Centro do Paraná). Produtora há mais de 13 anos, ela passou a atuar na multiplicação de sementes há cerca de cinco anos e recebeu o reconhecimento do programa pelo desempenho no campo. “A gente ficou motivado não apenas pela premiação, mas pela busca constante de produzir mais e melhor.”

Segundo ela, a participação exigiu mais atenção em todas as etapas, desde o manejo da lavoura até o enfrentamento de problemas que surgiram durante o ciclo. “Com o projeto e os treinamentos, passamos a pensar de forma diferente, sempre buscando melhorar. Houve preocupação com o manejo e com os problemas que vinham aparecendo, utilizando defensivos de forma adequada para garantir qualidade da semente.”

Mesmo diante de dificuldades climáticas, como o excesso de chuvas, Tatiane e sua família conseguiram entregar sementes de qualidade, reforçando o compromisso com a atividade. “É motivo de orgulho saber que a semente que a gente produziu está sendo multiplicada em outros campos e utilizada na produção de soja. Isso nos motiva a continuar investindo e melhorando.”

Outro premiado foi o cooperado Volni Mânica, de Abelardo Luz (Santa Catarina). Com 40 anos de experiência na produção de sementes, ele participou pela primeira vez do programa Sementeiros de Excelência. “Foi um ano relativamente bom e conseguimos produzir um bom volume, com excelente qualidade de semente. E o que interessa para nós e para os produtores associados à Coamo é a qualidade.”

Mânica avalia que a participação no programa acrescenta responsabilidade e incentiva melhorias contínuas. Para ele, o reconhecimento é também motivo de satisfação pessoal e coletiva, já que a produção de sementes alcança diversos municípios e Estados. “É uma satisfação muito grande saber que o que a gente produz vai para várias regiões do Brasil. É um orgulho ver que estamos contribuindo com sementes de qualidade para outros agricultores.”

O diretor de Suprimentos e Assistência Técnica da Coamo, Aquiles de Oliveira Dias, explica que o programa cumpre papel estratégico para a cooperativa e os cooperados. Segundo ele, a Coamo tem o compromisso de entregar sementes de qualidade. Para isso, depende dos multiplicadores que atuam em regiões aptas para a produção. “Para incentivar os cooperados a se dedicarem à produção de sementes, criamos o Sementeiros de Excelência. É um programa de capacitação e treinamento, no qual levamos orientações sobre manejo, colheita e cuidados necessários para manter a qualidade.”

O diretor explica que os critérios de premiação levam em conta principalmente indicadores de qualidade, como germinação e vigor. O reconhecimento, segundo ele, é resultado do esforço coletivo de cada multiplicador e da equipe técnica. “É uma satisfação premiar os cooperados que se dedicaram e fizeram um bom trabalho. O resultado disso será colhido pelos demais associados, que ao adquirirem essa semente terão maior chance de sucesso em suas lavouras.”

Para o presidente Executivo da Coamo, Airton Galinari, o programa é um coroamento do trabalho que a cooperativa realiza como parte da sua estratégia de longo prazo na Coamo. “Estamos fortalecendo uma cadeia produtiva que garante segurança para o cooperado e qualidade para o mercado. O Sementeiros de Excelência mostra que, quando cooperativa e cooperado caminham juntos, os resultados beneficiam a todos.”