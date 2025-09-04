Aluno engasgado é salvo por professora em Quinta do Sol

Uma professora do ensino fundamental de Quinta do Sol salvou a vida de um estudante que se engasgou com um pedaço de borracha em sala de aula no início desta semana.

O caso aconteceu na segunda-feira (1º), na Escola Municipal Pequeno Príncipe. A criança do 1º ano, começou a passar mal com o material preso nas vias respiratórias nos fundos da classe, enquanto a professora Cacilda Sturion atendia outro aluno nas primeiras cadeiras, de costas para ela.

Uma colega percebeu a situação e chamou a docente, que imediatamente aplicou a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada em situações de engasgamento. A ação rápida foi decisiva para evitar uma tragédia.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, na rede municipal de ensino de Quinta do Sol, os professores passaram por capacitação em primeiros socorros, com base na Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018), que determina o treinamento de profissionais da educação para lidar com emergências.

A atitude da professora foi reconhecida pelo prefeito Leonardo Romero, que a recebeu em seu gabinete na manhã de terça-feira (2). O gestor agradeceu e elogiou a agilidade e o preparo da educadora, destacando a importância da formação e da atenção no ambiente escolar.