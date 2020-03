Piquenique vai reunir famílias e pessoas com Síndrome de Down para comemorar data

Um piquenique marcado para o próximo sábado (14), vai antecipar, em Campo Mourão, as comemorações pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, que será no dia 21 de março.

O evento acontece a partir das 15h30, no Parque do Lago e tem como objetivo promover uma confraternização entre famílias que contam com pessoas com a síndrome. Os participantes deverão levar doces, salgados, sucos ou refrigerante para partilha.

O 1° piquenique em comemoração ao dia Internacional da Síndrome de Down, em Campo Mourão, tem o apoio da FEPASD – Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down. Mais informações pelo celular: (44)99835-0008 – Leo, ou (44) 99934-5084 – Ondina

DIA INTERNACIONAL

O Dia Internacional da Síndrome de Down, criado pelo Down Syndrome International, acontece todo dia 21 de março. Essa data foi proposta pelo Brasil e reconhecida pela ONU.

Pessoas com síndrome de Down e aquelas ligadas a causa organizam e participam de eventos em todo o mundo numa voz única para aumentar a conscientização da sociedade sobre os direitos das pessoas com trissomia 21.

A data escolhida, 21 de março, faz alusão às 3 cópias do cromossomo 21 que as pessoas com síndrome de Down têm.