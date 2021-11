Ortigara abrirá o III FATI em Campo Mourão, nesta quinta-feira

Nesta quinta feira (18) terá início em Campo Mourão, o III Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação (FATI), com a palestra de Norberto Ortigara, Secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná.

Ortigara falará a respeito das tendências de mercado no agronegócio, da cultura da inovação que tem se expandido pelo Estado neste setor e da busca pela sustentabilidade como estratégica para o aumento da produtividade, redução de custos e melhor comunicação aos mercados.

A palestra de Norberto Ortigara abrirá o evento, que começa hoje as 19h e será transmitido em formato online e gratuito pelo canal do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam) pelo Youtube.

Após a palestra de abertura, o evento terá o painel AgroJovem Empreendedor, com o tema “Agtechs e o futuro do agronegócio”, com a explanação de Silvia Massruhá, chefe geral da Embrapa Informática Agropecuária; de Guilherme Diniz, ex-aluno da UTFPR e fundador da Agroflux, agtech que a pouco mais de dois anos desenvolveu bico de pulverização inteligente e está escalando e vendendo para vários estados do país; e de Ian Cavalcante, fundador da Neosilos, agtech incubada na UTFPR que desenvolveu equipamento para classificação de grãos.

Segundo a coordenação do evento, o primeiro painel pretende demonstrar a transformação digital vivida pelo agronegócio e o potencial existente no município para o desenvolvimento de soluções tecnológicas que atendam o produtor rural, gerando um círculo virtuoso de inovação e tecnologia por meio de pesquisa e desenvolvimento, novos negócios, melhores empregos e mais impostos para o município.

O III FATI e o HackathoAgroTech são organizados pelo Codecam, por meio da Câmara do Agronegócio, pela Agroi9 Incubadora, SEBRAE, IDR/Pr, SEAB, UNESPAR, ACICAM e COAFACM, com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Sistema Faep, Bayer, Embrapa, CIBiogás, Associação dos municípios da COMCAM, Associação dos Agrônomos de Campo Mourão, Centro Universitário Integrado, UTFPR, Colégio Agrícola, Unicampo, Fundação Educere, FETAEP, Sistema regional de inovação – Centro Ocidental, IDEA 5, IN2 Instituto, Hotel Tecnológico da UNESPAR, Incubadora da UTFPR, CalvaryImpact Hub, Jornal Tribuna do Interior, Rádio 100,9, Rádio T, Rádio Terra, Rádio CBN, Rádio Colméia, Tá Sabendo e TV Carajás.

Para se inscreverem para o III FATI, os interessados deverão acessar o site www.fati.codecam.org.br