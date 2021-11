Duas pessoas ficam feridas em acidente na PR 082

Um capotamento ocorrido na noite dessa quarta-feira (17), na rodovia PR 082, entre Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão deixou duas pessoas feridas, mas sem gravidade. O acidente ocorreu por volta das 20h30.

Segundo as informações, o motorista de uma VW/Saveiro acabou perdendo o controle da direção e capotando do lado direito da pista. Apesar de o veículo ficar todo retorcido, com danos de grande monta, as duas pessoas que estavam nele, M.A.G, 30 anos, e C.A.F, 50 anos, não tiveram ferimentos graves.

Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital Santa Casa de Engenheiro Beltrão, não havendo a necessidade de remoção para hospitais de Campo Mourão.

A Polícia Rodoviária Estadual do posto de Peabiru esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência e verificar as circunstâncias do acidente.