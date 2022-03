Mulheres no Agro: Sonia, uma liderança em Colorado

Apesar de suas origens rurais, a cooperada da Cooperativa Agropecuária Norte Paranaense (COANORP), Sonia Maria Piffer, que cultiva 12,5 alqueires de soja, milho, milheto e sorgo em Colorado, em um determinado momento acabou se afastando do campo e trabalhou boa parte de sua vida como professora.

Mas, a paixão pela vida simples e o prazer de ver a terra produzir, a manteve ligada a suas raízes. Quando os pais morreram e deixaram as propriedades da família para ela e o irmão, num primeiro momento, como ainda trabalhava como professora, optou por arrendar as terras. Mas sempre que podia, gostava de acompanhar os trabalhos no sítio, o que a estimulou a começar a participar de dias de campo, assistir palestras, se informar a respeito das culturas e se integrar à cooperativa.

Há 12 anos, mesmo dividindo o tempo com sua atividade como professora, Sonia resolveu assumir a administração da propriedade, contratando serviço de terceiros para executar o plantio, manejo e colheita das culturas. “Acompanho tudo de perto e sei o que precisa fazer, só não coloco a mão na massa. Mesmo que seja outra pessoa a executar o trabalho, para administrar bem, você precisa saber o que está sendo feito, entender do assunto. Por isso estou sempre junto, acompanhando tudo”, comenta Sonia, que já se aposentou como professora e agora se dedica integralmente a atividade agrícola. “Assumir a propriedade foi a melhor coisa que fiz. Além de ganhar mais, faço o que gosto”, afirma.

Liderança nata no agronegócio em Colorado, Sonia, mesmo no início sendo a única mulher nas reuniões da cooperativa, nos dias de campo ou nos eventos técnicos, não se intimidou e acabou ganhando o respeito e a confiança dos demais produtores, abrindo caminho para outras mulheres participarem dos eventos.

Hoje, a presença feminina é comum em todas as programações da COANORP e Sonia diz sentir orgulho de ter participado dessa história. “Até hoje me sinto realizada quando lembro do orgulho nos olhos de minha filha quando a levei em uma reunião na cooperativa onde, em meio a uma plateia só de homens, meu trabalho foi reconhecido pela diretoria da cooperativa. Tenho prazer de ser uma liderança feminina do agro”, finaliza a cooperada.

Fonte: Assessoria de Imprensa/COANORP