Homem é encontrado morto às margens de rio, em Mamborê

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, às margens de um rio, em Mamborê, na saída para Campo Mourão.

A equipe da Polícia Militar de Mamborê foi comunicada e constatou a veracidade do fato. A Polícia Civil também foi acionada e fez o isolamento do local para iniciar as investigação.

Informações não oficiais dão conta de que a vítima seria um morador de rua na cidade de Mamborê, mas que seria oriundo de Roncador. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Campo Mourão para exame autópsia, que vai apontar a causa do óbito.

Informações e foto: Cidade Destaque