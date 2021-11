Colisão faz veículo tombar e motorista fica ferida, em Campo Mourão

Uma colisão entre dois veículos no início da tarde deste sábado provocou o tombamento de um dos automóveis e deixou a condutora ferida, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu por volta das 12h30, na rua Vereador Jeremias Cilião de Araújo, cruzamento com a rua Ilha de Marajó, no jardim Albuquerque. De acordo com as informações, a batida envolveu um Chevrolet Meriva, placas de Araruna, e um Renault Kwid.

O motorista do Renault dirigia pela rua Jeremias Cilião de Araújo, enquanto a condutora do Meriva, de 51 anos, seguia pela rua Ilha do Marajó e acabou invadindo a preferencial.

Com isso, bateu no Renault Kwid, e os dois veículos ficaram descontrolados. O Meriva bateu em um poste e tombou, enquanto o outro veículo foi parar em um terreno baldio. Ambos tiveram danos de grande monta.

Os dois motoristas tiveram ferimentos leves, mas apenas a condutora do Meriva precisou de atendimento e foi levada pelo Samu ao hospital Pronto Socorro.