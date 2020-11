Matrícula para rede pública estadual começa nesta terça

Começa nesta terça-feira (24) o período de matrícula escolar para o ano letivo de 2021 nos colégios da Rede Estadual. A confirmação das vagas, tanto para matrícula inicial quanto para rematrícula, será online e seguirá até 18 de dezembro.

O processo, que mobilizará pais e responsáveis de cerca de um milhão de estudantes, é orientado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte em parceria com os Núcleos Regionais de Educação (NREs), Secretarias Municipais de Educação e instituições de ensino.

A confirmação das vagas escolares de estudantes da rede estadual deverá ser feita online, na “Área do Aluno” — uma plataforma da Secretaria para consulta ao boletim escolar, emissão de declaração de matrícula, solicitação do histórico escolar e atualização cadastral. A “Área do Aluno” pode ser acessada em www.areadoaluno.seed.pr.gov.br.

Pais ou responsáveis legais de estudantes provenientes da rede privada, matriculados em instituições que não utilizam o Sistema Escola Web, ou de alunos que vêm de outros estados ou países, devem acessar o formulário destinado à sua região (NRE), disponível nos links abaixo. Depois do preenchimento do formulário, é preciso solicitar a geração do Código Geral de Matrícula (CGM), necessário para acessar a “Área do Aluno”, onde, então, deve ser realizada a solicitação da vaga.

Somente no caso de não possuir celular e/ou acesso à internet, o pai, a mãe, o responsável legal ou o próprio estudante, maior de 18 anos, deverá comparecer na instituição de ensino para realizar esse processo online em computador por ela disponibilizado.

Orientações relacionadas ao processo de matrícula para outras ofertas de ensino disponibilizadas pela Secretaria da Educação podem ser verificadas na Instrução Normativa nº 002/2020 – SEED/DPGE, disponível neste link.

DOCUMENTOS

Na hora de preencher o formulário, será necessário ter em mãos a certidão de nascimento ou carteira de identidade do estudante (se houver), declaração de vacinação, declaração ou histórico escolar, além de um comprovante de endereço e RG do responsável.

MATRÍCULAS ONLINE

Em 2019, a Secretaria implementou o processo de confirmação online de vagas para a matrícula inicial e para a rematrícula no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional. A ação visa otimizar o tempo dos pais e responsáveis legais, bem como o planejamento escolar de toda a rede pública estadual. No ano passado, cerca de metade dos responsáveis e estudantes fizeram o procedimento online.

Link para os formulários do NRE e telefone para contato em caso de dúvidas:

CAMPO MOURÃO: rebrand.ly/cgm-cam – (44) 3518-2750