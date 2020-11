Evento do Agronegócio, do Codecam, tem repercussão nacional

O Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação – FATI, de realização da Câmara Temática do Agronegócio do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM apresentou-se em sua segunda edição, neste ano, de forma remota, visto a pandemia mundial ocasionada pelo COVID-19.

A primeira edição ocorreu em agosto de 2019, com a participação de mais de trezentos participantes, entre produtores rurais, lideranças do agronegócio e políticas, empresários e acadêmicos das instituições de ensino do município.

A segunda edição ocorreu na última quarta-feira (25/11), e contou com mais de trezentos inscritos, também com público alvo idem ao do evento anterior, sendo agricultores, lideranças rurais, empresariais e políticas; professores e acadêmicos, mas agora de forma online e gratuita, e deu-se possível graças ao afinco e perseverança dos membros da Câmara Temática, que cuidaram de todos os detalhes visando realização do segundo evento, mesmo diante as atuais adversidades do período. Logo, é visível que o FATI nasceu forte e com grande potencial de crescimento e de articulação.

A programação deste ano contou com palestras e talk shows, sendo os temas tais: “A Agricultura do Paraná nos Cenários Nacional e Internacional”, com Francisco Carlos do Nascimento, Vice-Presidente da Federação de Agricultura do Paraná; “Transformação digital no Agronegócio”, com Aquiles Dias, Engenheiro Agrônomo. Formado na UFSM. Diretor de Suprimentos e Assistência Técnica da COAMO; “Inovação como Estratégia de Desenvolvimento”, com Gesil Sampaio Amarante Segundo, professor Titular da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Vice-Coordenador do NIT-UESC, representante das ICTs na Rede de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Bahia (RePITTec), Presidente interino do Parque Cientifico e Tecnológico do Sul da Bahia, Vice-Presidente do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC).

Houve ainda temas como: “Iniciativas do Paraná para Inovar no Agronegócio”, com Anderson Toledo, Engenheiro Agrícola, Mestre e Doutor em Agronomia. Gerente de Inovação do IDR-Paraná; e em encerramento da noite, falou-se sobre Conectividade no Campo e IOT, com Alexandre Dal Forno, Head de Marketing da Tim.

Além disso, a edição do II FATI vem com uma inovação, acontece em paralelo, o I Hackathon AgroTech, como tema: “o futuro do agronegócio e as novas tecnologias”, objetivando apresentar possibilidades de novas introduções da tecnologia, de novas formas e para as mais diversas áreas que possam ser abrangidas pela cultura do agronegócio; este terá seu início na data de vinte e sete de novembro, próxima sexta-feira, findando na segunda-feira.

O II FATI foi apresentado pelo canal do YouTube do CODECAM, e pela página no Facebook da Câmara Temática do Agronegócio do CODECAM. Já para o I Hackathon a transmissão será exclusiva aos inscritos, que já totalizam doze equipes e mais de 80 pessoas envolvidas, entre os participantes, mentores e equipes de avaliação dos projetos.