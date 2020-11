“Roni” M. Gouveia será o novo presidente da CDL

Foi eleita na noite desta quarta-feira (25/11) a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Mourão (CDL) para a gestão 2021/2022. Ronauro Massaretto Gouveia – mais conhecido como “Roni” – vai substituir Fábio Júnior Bareta na presidência da entidade empresarial fundada há 36 anos.

Uma única chapa concorreu na eleição e a diretoria eleita assume no dia 1º de janeiro próximo, com o mandato encerrando-se no dia 31 de dezembro de 2022. Está assim composta a diretoria eleita: Ronauro “Roni” Massaretto Gouveia – presidente; Nobutoshi Kimura – vice presidente; Iracy Rodrigues de Oliveira – diretora Financeira; Sérgio Henrique Poyane – diretor secretário; Márcio André Foscharini – diretor de Eventos e Relações Públicas. O Conselho Fiscal é composto por Nestor Ocimar Bisi, Maria Goretti Bezerra e Ivo da Silva (titulares), Fábio Júnior Bareta, Ben-Hur Berbet e Alan Kardec Gonçalves (suplentes).

O presidente eleito da CDL de Campo Mourão é filho do empresário Ronauro Adalberto Ronauro Alves de Gouveia (sócio proprietário da empresa Gouveia Ótica, Joias e Relógios), que foi fundador do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região – Sindicam e presidiu a Associação Comercial e Industrial – Acicam na gestão 1979-1981. Em 2013, ele recebeu o Troféu Guerreiro do Comércio do Paraná, outorgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio).

Legenda: Ronauro Massaretto Gouveia – “Roni” será o novo presidente da CDL de Campo Mourão