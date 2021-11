Embrapa conduzirá discussão sobre a produção de soja de baixo carbono

Ante os compromissos assumidos pelo Brasil na COP26 – Conferência das Nações Unidas – sobre as Mudanças Climáticas de 2021, as boas práticas de cultivo de soja serão tema de discussão, pela Embrapa Soja, em Campo Mourão.

Para o coordenador do programa Soja de Baixo Carbono da Embrapa Soja, Henrique Debiasi, um dos palestrantes do III FATI – Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação, a Embrapa Soja tem feito todos os esforços para valorizar a sustentabilidade na produção de soja no Brasil.

Segundo ele, o objetivo do programa é agregar valor, mensurando os benefícios da sustentabilidade e na certificação de práticas de produção que tenham baixa emissão de gases de efeito estufa (GEE).

“O sojicultor brasileiro já adota práticas culturais e tecnológicas importantes, como o plantio direto, que contribuem para os objetivos de sustentabilidade ambiental. Mas, é necessário que os efeitos dessas práticas sejam mensurados e comunicados de forma eficiente, mantendo a produtividade e a escala do produto brasileiro no mercado interno e internacional”, afirma Dâmares Ferreira, coordenadora da Câmara do Agronegócio do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam).

Esse equilíbrio sobre boas práticas, mensuração, produtividade e sustentabilidade será objeto de uma palestra no próximo dia 25, às 19h30, no painel de encerramento do III FATI, evento organizado pela Câmara do Agronegócio do Codecam, pela Agroi9 Incubadora, IDR-Paraná, SEBRAE, UNESPAR ACICAM e COAFCAM. Os interessados em se inscrever poderão acessar o site www.fati.codecam.org.br .