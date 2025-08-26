CM recebeu a 3ª Etapa do Circuito Paranaense de Skate

Campo Mourão foi palco, no último fim de semana, da 3ª etapa do Circuito Paranaense de Skate, reunindo cerca de 150 atletas de várias regiões do estado. A competição contou com disputas em diversas categorias, movimentando o público e valorizando a prática esportiva na cidade.

O município também foi representado por atletas locais em várias modalidades, incluindo feminino mirim, mirim masculino, iniciante masculino, amador masculino e master masculino. Entre os destaques, Rubens Júnior garantiu a vitória na categoria master, enquanto Glauber Hamman conquistou o 3º lugar na mesma disputa, levando Campo Mourão ao pódio.

O evento integrou a programação dos Jogos de Aventura e Natureza – Festival de Inverno, que tem levado esporte, lazer e integração a diferentes cidades do Estado do Paraná.

A iniciativa foi promovida pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão e a Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam).

A modalidade Skate em Campo Mourão é mantida com suporte da Associação Desportiva Asa Leste, a ADAL.