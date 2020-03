Descomplica Rural reúne mais de 1 mil pessoas no Celebra Eventos

Pelo menos 1.100 pessoas participaram na manhã desta sexta-feira da apresentação do Programa Descomplica Rural, no Celebra Eventos, em Campo Mourão. O encontro é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, em conjunto com o Sistema Faep/Senar e entidades representativas do agronegócio no Estado.

O objetivo é ensinar, na prática, como os produtores devem proceder em relação aos processos de licenciamento ambiental no campo, seguindo todos os critérios técnicos, jurídicos e ambientais.

O presidente do Sistema Faep/Senar, Ágide Meneguette participa do evento em Campo Mourão. Ele falou da importância do programa, destacando como um marco para a agricultura do Paraná.

“Para se ter uma ideia, o Paraná possui 539 mil entre pequenas, minis a grandes propriedades. O Descomplica resolve a vida de 505 mil propriedades, portanto consideramos um marco para a agricultura do estado. Veja a dimensão da importância que esse programa tem, justamente por não atrapalhar a vida do pequeno e mini produtor. Estamos rodando o Paraná para levar esse conhecimento a todos os agricultores, mostrando que estamos trabalhando para que o Brasil continue produzindo e exportando cada vez mais como tem acontecido”, disse Meneguette.

Conheça o Descomplica Rural

O Descomplica Rural agiliza os processos de liberação de licenciamentos ambientais no campo, promovendo o desenvolvimento sustentável a partir de uma metodologia mais moderna.

Para isso, foram feitas adequações nas resoluções já existentes para o licenciamento ambiental de empreendimentos nos segmentos de aquicultura, avicultura, bovinocultura e suinocultura. As principais mudanças foram quanto ao porte e prazos de validade das licenças.

O objetivo é incentivar novos empreendimentos e a geração de emprego, beneficiando mais de 500 mil pequenos produtores paranaenses.

O programa nasceu a partir de diálogo com o agronegócio que enfrenta o entrave na burocratização do antigo sistema. As mudanças representam maior celeridade na emissão de licenciamento ambiental e a indução do desenvolvimento sustentável, com a classificação da produção agropecuária e o dimensionamento dos empreendimentos rurais.

Os processos que demandavam a utilização de papéis e a presença do produtor rural nas repartições públicas passam a ser totalmente informatizados.