Concurso Fotográfico “Imagens da Cidade” celebra 30 anos e divulga vencedores em Campo Mourão

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza a 30ª edição do concurso fotográfico “Imagens da Cidade”, um dos eventos culturais mais tradicionais e prestigiados do município. Criado em 1995, o concurso chega às três décadas mantendo o propósito de valorizar a fotografia documental e autoral, incentivar novos talentos e estimular diferentes olhares sobre Campo Mourão — da vida urbana às paisagens naturais, passando pelas manifestações culturais que marcam a identidade local.

As inscrições desta edição ocorreram entre 11 de julho e 11 de agosto e registraram expressiva participação. O concurso premiou três categorias: Paisagem/Natureza, Cenas Urbanas e Eventos Culturais. As duas primeiras já tiveram seus vencedores definidos pelos jurados, enquanto a última está aberta à votação popular até o dia 15 de setembro, pelo link forms.gle/eGnTLbWRB7RCy4GY9 e também no site oficial da Prefeitura.

Vencedores já definidos:

Paisagem/Natureza

1º lugar: “Entardecer no Araucária”, de Caio de Jesus Cardoso

2º lugar: “Aeroporto”, de Paulo Rogério Sartorato

3º lugar: “Inverno Parque do Lago”, de Josimar Loch

Cenas Urbanas

1º lugar: “Madrugada atleta”, de Rodrigo Lopes da Silva

2º lugar: “Antes das 8”, de Fabrício Rodrigues de Moura

3º lugar: “Um passo de segurança”, de Givanildo Barros de Moura

Já na categoria Eventos Culturais, o público poderá escolher o vencedor, que receberá R$ 1.100,00.

Premiação

O concurso distribui ao todo R$ 8.300,00 em prêmios. Os vencedores das categorias Cenas Urbanas e Paisagem/Natureza recebem:

– 1º lugar: R$ 1.450,00

– 2º lugar: R$ 1.200,00

– 3º lugar: R$ 1.000,00

Além do prêmio em dinheiro, as melhores fotografias terão projeção especial em exposição pública.

Cerimônia e Exposição

A entrega oficial da premiação está marcada para o dia 10 de outubro, quando também será inaugurada a exposição com 30 fotografias selecionadas — 10 de cada categoria. A mostra oferecerá ao público um verdadeiro mosaico visual de Campo Mourão, revelando a cidade sob diferentes ângulos e sensibilidades.

Relevância Cultural

O Secretário Municipal de Cultura, Roberto Cardoso, destacou a importância do concurso para a preservação da memória e da identidade mourãoense:

“O ‘Imagens da Cidade’ é mais do que um concurso, é um registro vivo da nossa história e do nosso presente. Cada fotografia revela Campo Mourão sob uma perspectiva única, seja pela lente de um profissional ou de um amador apaixonado pela cidade. É uma forma de eternizar momentos, paisagens e tradições, e ao mesmo tempo incentivar a produção artística.”