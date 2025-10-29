Coamo inaugura novas unidades de beneficiamento de sementes no MS

Inauguradas nesta segunda-feira, 27, as novas Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS) da Coamo em Dourados e Maracaju, no Mato Grosso do Sul, representam mais um avanço na estrutura da cooperativa para atender os produtores da região. Cada unidade tem capacidade para 250 mil sacas de sementes, com tecnologia de armazenamento climatizado e equipamentos de última geração. Os investimentos somam cerca de R$ 60 milhões e têm como objetivo garantir qualidade, segurança e eficiência no fornecimento de sementes aos cooperados. Os eventos foram prestigiados por cooperados, diretores da Coamo, gerentes das unidades do MS, autoridades e lideranças locais e regionais.

De acordo com o presidente dos Conselhos de Administração da Coamo e Credicoamo, José Aroldo Gallassini, o novo sistema de beneficiamento é um importante investimento realizado pela cooperativa. “É o ponto máximo que chega no beneficiamento de semente, que é o tratamento contra fungos e pragas, com temperatura controlada. Os armazéns possuem ar-condicionado, garantindo que a semente fique refrigerada o ano todo e mantenha a germinação no plantio.”

Gallassini destaca que o novo modelo tem assegurado bons resultados e ausência de reclamações quanto à germinação. “Não há reclamação. Isso ocorre porque o tratamento é adequado e moderno.” As novas estruturas também aproximam a produção de sementes dos cooperados sul-mato-grossenses. “Trouxemos a semente produzida no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para tratamento e entrega ao cooperado no momento do plantio”, explica o presidente.

Para Gallassini, os investimentos realizados no Mato Grosso do Sul são resultado da participação ativa dos cooperados na Coamo. “Temos um quadro de cooperados muito importante aqui Estado. O volume de sementes e insumos adquiridos é significativo, e isso viabiliza economicamente os investimentos.” Segundo ele, além de ampliar a estrutura, o objetivo é gerar mais produtividade e renda no campo. “O cooperado vai ter uma semente de qualidade de tudo que ele produz. Temos visto a satisfação e o reconhecimento dos cooperados quanto à germinação e à qualidade das sementes Coamo”, conclui.

O presidente Executivo da Coamo, Airton Galinari, destaca que as duas novas unidades são resultado de um projeto de longo prazo voltado à melhoria dos serviços oferecidos aos cooperados. “Esse é mais um dos sonhos que a gente tinha para o Mato Grosso do Sul. A semente é um serviço. Enquanto empresa, talvez esse investimento não fosse o melhor dos negócios, mas é um negócio para o cooperado, pensando na qualidade do serviço que prestamos.”

Segundo ele, o projeto faz parte do Programa Sementeiro de Excelência, que aprimora todo o processo de seleção e produção de sementes. “Criamos uma estrutura de equipe de sementes a campo para selecionar o que há de melhor na produção. Essa etapa de beneficiamento é o estágio final, garantindo condições ideais de temperatura e umidade.”

Nas novas UBS, a temperatura é mantida entre 13 e 15 graus, preservando a qualidade e o vigor das sementes. “Todos puderam ver ao vivo a temperatura gelada, de 13 a 15 graus, condições ideais que serão nossa garantia de qualidade”, comenta Galinari. O presidente Executivo também reforça que as unidades refletem a confiança no cooperado sul-mato-grossense. “Temos apoio total do nosso Conselho de Administração porque percebemos essa participação efetiva do quadro social. O relacionamento entre cooperado e cooperativa está cada vez mais fortalecido.”

O diretor de Suprimentos e Assistência Técnica da Coamo, Aquiles de Oliveira Dias, ressalta que as novas Unidades de Beneficiamento de Sementes representam uma evolução no fornecimento do insumo para os cooperados. “Estamos inaugurando dois armazéns climatizados, com capacidade de 250 mil sacas cada. Isso é um grande benefício, pois a semente ficará armazenada em condições ideais de temperatura e umidade, preservando sua qualidade até o plantio. Esse tempo entre o tratamento e o plantio é muito importante. Por isso instalamos em Dourados e Maracaju as maiores máquinas de tratamento industrial de sementes do Brasil.”

Segundo Dias, o tratamento industrial garante precisão na dosagem dos produtos e proteção contra pragas e doenças, com benefícios diretos para o cooperado. “A qualidade do tratamento industrial é superior ao que pode ser feito na fazenda. Garantimos que cada semente seja recoberta de forma uniforme, o que não ocorre nas aplicações manuais”, explica. Ele acrescenta que além da qualidade, há ganhos em segurança trabalhista e ambiental. “O cooperado não precisa mais realizar o tratamento na propriedade, evitando a exposição de funcionários a produtos químicos e reduzindo riscos ambientais. São equipamentos de última geração, o que há de melhor em sementes e tratamento de sementes”, ressalta o diretor.

Dias lembra que a expansão da Coamo no estado é resultado de um trabalho iniciado há duas décadas. “Há 20 anos a Coamo decidiu se instalar no Mato Grosso do Sul não para fazer uma experiência, mas para apresentar o cooperativismo e permanecer no Estado. Essas unidades de beneficiamento são mais um passo. À medida que os cooperados continuarem respondendo em volume e adquirindo sementes Coamo, poderemos construir outras estruturas semelhantes em diferentes regiões”, pondera.

De acordo com o gerente de Sementes da Coamo, Roberto Destro, a concretização dos novos empreendimentos é resultado de um planejamento iniciado há cerca de três anos. “Depois de muitas reuniões, estudos de viabilidade e desenvolvimento de projeto, chegamos a essa estrutura que hoje é uma das maiores do Brasil”, afirma. Ele reitera que a nova máquina de tratamento de sementes industrial é considerada a maior do país, com características que a tornam única também em nível mundial. “É uma máquina desenvolvida especialmente para atender às necessidades da Coamo e dos cooperados, permitindo o armazenamento da semente em condição ideal até próximo à data do plantio”, explica Destro.

Segundo ele, a implantação das novas unidades permitirá maior eficiência logística e operacional. “Vamos começar um trabalho de planejamento com os cooperados, tratando as sementes mais próximo do plantio, evitando que fiquem armazenadas por longos períodos e percorram grandes distâncias. Isso reduz gargalos e mantém a qualidade da semente.”

Com as novas unidades, os cooperados do Mato Grosso do Sul terão acesso a sementes beneficiadas, tratadas e armazenadas com tecnologia de ponta, mais próximas de suas propriedades e prontas para o uso no momento ideal de plantio. “É mais um serviço que a Coamo oferece ao cooperado, garantindo qualidade e eficiência em toda a cadeia produtiva”, conclui.