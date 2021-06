Campanha de Atualização dos Rebanhos termina no final deste mês

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, informa os criadores de gado e outros espécimes do município que no dia 30 deste mês de junho encerra-se o prazo da Campanha de Atualização dos Rebanhos Paranaenses de 2021. A atualização é obrigatória para todos os produtores rurais com animais de produção de qualquer espécie sob sua guarda.

A GTA somente será emitida após a atualização de todas as espécies animais existentes na propriedade (bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e também outros animais aquáticos, colmeias de abelhas e bicho da seda).

Os produtores podem fazer a atualização no sistema online pelo site da Adapar (www.adapar.pr.gov.br) e também presencialmente em uma das Unidades Locais da Adapar, Sindicatos Rurais ou Escritório de Atendimento de seu município (prefeituras). O acesso ao sistema também está disponível de forma direta por meio do link www.produtor.adapar.pr.gov.br/comprovacaorebanho.

A partir de 30 de junho, o produtor que não atualizar o rebanho estará sujeito a penalidades previstas na legislação, além disso, ficarão impedidos de obter a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos.