PM prende casal suspeito de assalto a posto e apreende armas e drogas

A equipe da Rotam prendeu na noite de ontem um casal logo após a ocorrência de um assalto a um posto de combustível, na saída para Maringá, em Campo Mourão. Os dois foram abordados em um veículo VW/Gol no jardim Tropical, com uma criança recém-nascida e portando um revólver calibre 22 e um simulacro de pistola.

Na bolsa da criança, os policiais apreenderam também várias porções de drogas: ecstasy, crack, cocaína e maconha.

Após o assalto, a PM recebeu as informações sobre as características dos suspeitos e saiu em diligências. Foi então que a equipe da Rotam abordou o casal com as mesmas características dos assaltantes em um veículo Gol, na rua Natureza, no jardim Tropical.

Segundo as informações um terceiro homem participou do assalto, mas ele não foi localizado. O casal e a criança foram encaminhados para a delegacia, onde o Conselho Tutelar também foi acionado por envolver menor de idade. Caso não haja um parente para ficar com o filho do casal, ele deverá ser levado para um abrigo.

No total foram apreendidas nove unidades de ecstasy, dez gramas de crack, nove gramas de cocaína, 522 gramas de maconha, oito munições calibre 9 mm e uma balança de precisão. No bagageiro do veículo ainda havia peças de uma moto que pode ter sido produto furto.