Adidos agrícolas vão apresentar oportunidades para o agronegócio

As oportunidades existentes no mercado internacional para as cooperativas e o agronegócio brasileiro são tema de uma conversa online, nesta terça-feira (27), das 10 horas às 12h15, com adidos agrícolas brasileiros. O evento contará com profissionais que atuam na União Europeia, Estados Unidos, Arábia Saudita e África do Sul.

Os secretários da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, participarão do evento, que tem ambas as Secretarias na organização. A palestra principal será com o professor da USP e da Fundação Getúlio Vargas Marcos, Fava Neves.

Além deles, também farão parte das conversas o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, e da Organização das Cooperativas do Brasil, Márcio Lopes de Freitas. O presidente da Fetaep, Marcos Brambilla, e o diretor da Faep, Luiz Eliezer Ferreira, representarão suas entidades.

ASSESSORAMENTO

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil conta atualmente com 24 adidos agrícolas ativos lotados em 22 países, visto que Pequim e Bruxelas possuem dois cada um. Em Genebra há uma vaga aberta, com previsão de preenchimento ainda este ano.

Cabe aos adidos desempenhar missões permanentes de assessoramento junto às representações diplomáticas brasileiras no Exterior, com o papel de identificar oportunidades, desafios e possibilidades de comércio, investimentos e cooperação para o agronegócio brasileiro.

Em 12 de novembro está previsto novo encontro, com adidos da China, Japão, Índia, Indonésia e Coreia do Sul. A live tem transmissão ao vivo pelo canal do Sistema Ocepar, na TV Paraná Cooperativo.

Agência Estadual de Notícias