Rota da Fé recebe Prêmio Excelências Turísticas na Espanha

A Rota da Fé foi contemplada com o Prêmio Excelências Turísticas, na Feira Internacional de Turismo (FITUR), realizada em Madrid, na Espanha. A premiação ocorreu nessa quarta-feira, 18.

A FITUR é uma das maiores feiras de turismo do mundo. Representando a Rota da Fé, o Coordenador Técnico, Eng. Ruben Orlando Moyano recebeu o Prêmio Excelências Turísticas 2022 pelas ações realizadas para fomentar o Turismo Religioso e Sustentável.

Os prêmios são organizados pelo Grupo Excelências, que envolve empresas de comunicação, com publicações sobre gastronomia, viagens, operadoras de turismo, cultura e religião. Foram criados em 2005 para incentivar a excelência dos serviços turísticos nos países da Espanha, Europa, América e Caribe.

Desde então, o prêmio se transformou numa referência aos profissionais do setor, engajados no desenvolvimento do turismo com qualidade. Ruben Moyano recebeu a premiação das mãos do presidente e fundador do grupo, José Carlos de Santiago.