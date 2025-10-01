Fênix recebe edição da Rota da Fé no próximo dia 19 de outubro
No próximo dia 19 de outubro, será realizada mais uma edição da Rota da Fé, saindo de Campo Mourão com destino a Fênix passando por lugares sagrados.
Na programação consta missa celebrada pelo dispo dom Evandro Luiz Braun, na Catedral São José. Logo após a missa os romeiros iniciam a peregrinação para o município de Fênix onde se encontra a capela Santo Inácio de Loyola.
Logo após os participantes seguem até o Parque Villa Rica de Espirito Santo, onde se encontram as ruinas do Povoado Jesuíta. Na sequência será servido o almoço.
A peregrinação continua com caminhada até o rio Corumbataí, finalizando com confraternização com a comunidade e o retorno para Campo Mourão.
Informações e inscrições no Centro Catequético de Campo Mourão, no e-mail: [email protected], ou ainda por meio das redes sociais. O valor para adultos é de R$ 95,00 e de R$ 50,00 para adolescentes de 12 a 17 anos. Esse valor inclui transporte, alimentação, água e frutas.
TURISMO RELIGIOSO E SUSTENTÁVEL
Focada no turismo religioso sustentável, a Rota da Fé é caracterizada pela caminhada dos fiéis em oração por igrejas e locais de manifestação da fé, pelo contato com a natureza e pelo conhecimento da história, gastronomia e costumes da região.
Em cada edição, a sustentabilidade é colocada em prática pelos participantes com atividades como o plantio de mudas, a coleta de lixo, a soltura de pequenos peixes e outras práticas de respeito ao meio ambiente.
Desde a primeira edição da Rota da Fé já foram plantadas mais de 380.000 mudas nativas e soltos mais de 150.000 pequenos peixes.
Organizada pela Fundação São José de Ciências Humanas e Religiosas, com o apoio da Diocese de Campo Mourão, entidades e empresas da região, a peregrinação cria oportunidades para um encontro das famílias e das pessoas que desejam fazer uma experiência religiosa.