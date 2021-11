VI Fórum Estadual do Programa Vida no Trânsito do Paraná começa nesta terça

O Projeto Vida no Trânsito do Paraná (PVT-PR), coordenado pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) e a Secretaria de Estado da Saúde, disponibiliza de forma online, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, o VI Fórum Estadual do Programa Vida no Trânsito do Paraná.

O evento gratuito é direcionado a profissionais que trabalham com temas relacionados à segurança no trânsito; mobilidade; prevenção de acidentes e promoção da saúde; profissionais da área e demais cidadãos.

“Um dos nossos principais objetivos é a capacitação constante de profissionais na área de trânsito como uma forma de ampliar e disseminar o conhecimento sobre a mobilidade urbana. Somos comprometidos com o Pnatrans, que tem como meta diminuir os índices de mortes e acidentes, e o conhecimento é uma das melhoras formas de se conquistar isso”, comenta o diretor-geral do Detran-PR, Wagner Mesquita.

A composição da Comissão Estadual do PVT-PR é interinstitucional e multiprofissional, tem caráter ético, técnico, científico, educativo e de assessoria, e visa a redução de mortes e lesões no trânsito.

O projeto é uma estratégia importante que vem contribuindo para o avanço do Estado no cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3 e 11), reforçando seu compromisso com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) e com o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil, 2021-2030.

Doze municípios já aderiram ao PVT: Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Toledo.

PROGRAMAÇÃO

O VI Fórum Estadual do Programa Vida no Trânsito do Paraná terá como tema Trânsito, Saúde e Educação: Construção de uma Agenda Convergente, e acontece nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no das 14h às 17h (1º dia início às 13h30) e será transmitido pelo Canal do YouTube da Escola de Saúde Pública (ESPPrVirtual).

A solenidade de abertura contará com a presença do diretor de operações do Detran-PR, Adriano Furtado. “O Fórum traz assuntos importantes para serem discutidos, temas que nos auxiliam na criação de estratégias para melhorias relacionadas à mobilidade e comportamento no trânsito. Quanto mais debatido, mais soluções”, afirma.

Os temas debatidos no fórum serão: a Segunda Década de Ação pela Segurança Viária da ONU; Pesquisas sobre Comportamento no Trânsito; Políticas Públicas do Ministério da Saúde e da Secretaria Nacional de Trânsito; Mobilidade Segura e Sustentável; Visão Zero; Cidades Saudáveis; Educação para o Trânsito; Campanhas de Segurança Viária; Cultura de Paz no Trânsito.

Agência Estadual de Notícias