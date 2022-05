Simulações de acidentes no centro atraíram atenção no encerramento do Maio Amarelo

As simulações de socorro a vítimas de acidentes de trânsito e de capotamento atraíram a atenção das pessoas que passaram no cruzamento da Avenida Capitão Indio Bandeira com a Rua Harrison José Borges, na manhã desta quarta-feira (25), em Campo Mourão. A ação marcou o encerramento da campanha de conscientização no trânsito Maio Amarelo.

Um veículo envolvido em acidente real e uma motocicleta fizeram parte do cenário montado para a simulação, que envolveu socorro a três vítimas. O Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar participaram da ação, com apoio da equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob).

Um simulador de capotamento trazido pela equipe da prefeitura de Maringá foi instalado no palco da Praça São José, onde ficará até as 16 horas. Alunos da rede estadual participaram da experiência como voluntários, sob a orientação da equipe de Maringá. A programação contou ainda com atividades físicas coordenadas pelo SESC na campanha “Dia do Desafio” e vacinação para crianças de 5 a 11 anos, numa tenda montada pela Secretaria Municipal de Saúde.

O Maio Amarelo é uma campanha realizada em todo o país para conscientizar a população sobre o comportamento correto no trânsito. Durante o mês, várias ações foram desencadeadas pela Seimob, em parceria com a Ciretran, polícias Militar, Estadual e Federal, SAMU, clubes de motociclistas e Secretaria Municipal de Educação e algumas escolas estaduais.

“Fechamos a campanha com chave de ouro. Essa ação de encerramento superou nossas expectativas tanto no que se refere a participação e envolvimento da comunidade como na entrega dos que participaram da simulação. Tivemos ações bastante intensas durante o mês e isso é uma forma de criar uma consciência coletiva sobre a responsabilidade que todos devemos ter no trânsito”, ressalta o secretário municipal Luiz Antonio Sminka.