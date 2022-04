Procon propõe alterações no estacionamento rotativo

Com várias reclamações e denúncias formais recebidas nos últimos meses, o Procon de Campo Mourão abriu processo administrativo e vai propor alterações no estacionamento rotativo. Para tratar do assunto vai iniciar reuniões com representantes da empresa responsável, Secretaria de Mobilidade Urbana, Procuradoria-Geral e Associação Comercial.

“A empresa terá direito de participar de todas as negociações e trazer suas sugestões e defesa”, informa o diretor do Procon, Sidnei Jardim. Ele acrescenta que é direito do consumidor ter um serviço de qualidade, por isso o Procon já reuniu todas as reclamações e vai reivindicar soluções. “A ideia é melhorar para atender o consumidor e ao mesmo tempo resolver o problema do estacionamento rotativo na cidade” reforça.

Segundo o diretor, as duas maiores reclamações são a falta da possibilidade de parar a contagem do tempo/pagamento quando o consumidor sai antes do tempo previsto/contratado e também a falta de locais adequados de venda do estacionamento rotativo. “Muitas pessoas estão sendo multadas, pois não conseguem comprar a tempo, tendo em vista a dificuldade de encontrar locais de venda”, enfatiza.

Há também reclamações de consumidores que ativam por duas horas o estacionamento para ir ao banco ou outro comércio e que consegue resolver em 20 minutos. Entretanto, quando volta ao veículo não consegue desativar o aplicativo e assim paga uma hora e quarenta minutos de estacionamento sem usá-lo.

“O Procon e demais órgãos vão estudar o funcionamento do estacionamento rotativo em outras cidades para tentar ajustar em Campo Mourão o que entendermos ser melhor para o consumidor”, acrescenta.

Quem tiver propostas sobre a zona azul podem procurar o Procon no telefone 1512 ou pessoalmente na Rua Brasil, 1555 no centro da cidade.