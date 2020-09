PRF traz orientações para o trânsito seguro de bicicletas em vias federais

Neste último dia da Semana Nacional de Trânsito, e com a proximidade do final de semana, considerando o grande aumento do fluxo de bicicletas transitando nas rodovias e estradas federais, a Polícia Rodoviária Federal esclarece alguns pontos vitais para garantir a segurança dos ciclistas.

A orientação número 1 é que a circulação de bicicletas deverá ocorrer no acostamento. Mas quando não houver essa possibilidade, o trânsito deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento, em fila, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via.

Já os motoristas devem guardar a distância lateral mínima de 1,5m ao passar ou ultrapassar bicicleta. Menos de 1,5m caracteriza uma infração média, com penalidade de multa.

Outra dica é direcionada a grupos de ciclistas: segundo o Código de Trânsito Brasileiro, nenhum evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

Ou seja, sempre que houver a intenção de transitar com grupos em vias federais, entre em contato com a PRF para a devida anuência e, se for o caso, a preparação de operações de segurança viária.

A PRF alerta também sobre equipamentos obrigatórios para as bicicletas com aro superior a 20: uso da campainha, sinalização noturna dianteira (nas cores branca ou amarela), traseira (na cor vermelha), lateral e nos pedais, em qualquer cor, e espelho retrovisor do lado esquerdo (acoplado ao guidom e sem haste de sustentação).

Embora não sejam obrigatórios, são recomendáveis também o uso do capacete, óculos de proteção, luvas, bem como roupas claras e chamativas. Em caso de dúvidas, procure a PRF na unidade mais próxima ou ligue 191.

Assessoria de Comunicação/PRF