PRF flagra 8,4 mil carros acima da velocidade durante o feriado de Tiradentes no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, nos quatros dias de Operação Tiradentes, 8,4 mil veículos transitando acima da velocidade permitida nas rodovias federais do Paraná.

Houve registro de carros transitando com quase o dobro da velocidade permitida: na BR-467, em Cascavel, um deles foi notificado a 205 km/h; em outro caso a 198 km/h na BR-277, em Medianeira. A velocidade máxima para os trechos é de 110 km/h.

As irregularidades no trânsito também incluem 333 motoristas autuados por ultrapassagens proibidas, 157 por embriaguez ao volante, 323 sem cinto de segurança e 79 crianças sem o dispositivo de retenção (cadeirinha ou bebê conforto).

O reforço na fiscalização da PRF trouxe a redução no número de acidentes e feridos. Foram registrados durante a operação 68 acidentes, com 53 feridos e cinco mortos. Na Operação Tiradentes de 2022 foram 92 acidentes, com 81 feridos e cinco óbitos. Os números de 2023 são preliminares e ainda podem sofrer alterações.