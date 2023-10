PRF encerra Operação Nossa Senhora Aparecida com grande volume de drogas apreendidas

A Polícia Rodoviária Federal encerra a Operação Nossa Senhora Aparecida nas rodovias federais do Oeste do Paraná com grande volume de drogas apreendidas. Nos 5 dias de ações, foram fiscalizados 523 veículos e 567 pessoas. 298 condutores foram submetidos ao teste do etilômetro. Foram realizadas diversas ações, visando aumentar a presença da Polícia Rodoviária Federal nos horários e locais com a maior incidência dos acidentes graves.

VELOCIDADE

Durante a operação, o radar foi operado por 15 horas. Captando 420 veículos acima dos limites estabelecidos. O excesso de velocidade é o responsável pela maioria dos acidentes registrados nas rodovias federais que cortam a região oeste. A intensificação do uso do medidor de velocidade visa não só a redução dos acidentes, mas também a violência dos sinistros.

ALCOOLEMIA

Várias ações foram direcionadas para o combate à combinação direção/álcool. No feriado prolongado foram realizados 298 testes de alcoolemia, que constataram 5 condutores dirigindo sob influência de álcool. Outros 11 condutores se recusaram a realizar o teste e também foram autuados, pagarão uma multa de R$ 2.934,00 e terão o direito de dirigir suspenso por 1 ano.

ULTRAPASSAGENS INDEVIDAS

As ultrapassagens indevidas são as responsáveis pelos acidentes mais letais, respondendo por quase 40% das mortes registradas nas rodovias federais. Equipes foram direcionadas para os horários e locais com registros desses acidentes, visando conter os mais apressados e garantir a segurança viária.

137 condutores foram flagrados realizando a manobra em local proibido pela sinalização.

FISCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS As motocicletas representam um meio ágio e econômico de locomoção, no entanto, seus condutores representam uma grande fatia das pessoas mortas em acidentes de trânsito, dentro e fora das cidades. Ações foram desenvolvidas para fiscalizar e orientar esse público a respeito dos riscos e dos cuidados necessários a uma condução segura.

COMBATE A CRIMINALIDADE Apesar das ações de segurança viária terem sido intensificadas no período, o combate aos crimes trans-fronteiriços também mereceu destaque. Foram registradas 8 ocorrências policiais no período, com destaque para grandes apreensões de drogas, sendo uma com 179 quilos de cocaína e outras duas com 204 e 397 quilos de maconha sendo retirados de circulação. Também foram apreendidos 23 mil maços de cigarros paraguaios. 7 pessoas foram presas durante o feriado.

ACIDENTES

Durante os 5 dias da operação foram registrados 10 acidentes, sendo 5 considerados graves. No total, 34 pessoas ficaram feridas. Uma pessoa perdeu a vida.