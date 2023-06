PRF encerra feriado de Corpus Christi com duas mortes nas estradas da região

A Polícia Rodoviária Federal encerrou as ações do Feriado de Corpus Christi com duas mortes nas rodovias federais da região oeste do Paraná. Foram cinco dias com presença aumentada nas rodovias e comandos direcionados para os horários e locais com maior incidência de acidentes graves.

No período, foram registrados 15 acidentes, sendo seis considerados graves, 30 pessoas saíram feridas e 2 mortes foram registradas.

Durante as ações, 967 veículos foram abordados e 1.090 pessoas fiscalizadas. De 779 condutores submetidos ao teste do Etilômetro, 33 foram autuados por descumprimento da lei seca; dois condutores foram presos por dirigir sob influência de álcool.

No total, foram aplicados 572 autos de infração e 75 condutores foram autuados por dirigir sem cinto. Comparativamente, o feriado de 2023 foi mais violento que o ano de 2022, mesmo com o aumento dos esforços, houve aumento na violência e na quantidade de acidentes.