PRF divulga balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida

Nos quatro dias da Operação Nossa Senhora Aparecida 2020 foram registradas nas rodovias federais atendidas pela Delegacia da PRF em Cascavel um total de cinco acidentes, com cinco pessoas feridas e um óbito.

O acidente com óbito ocorreu na noite de sábado (10), no km 529 da BR 277, em Guaraniaçu. O acidente, do tipo colisão frontal, envolveu um veículo gol, com placas de Cascavel, e um caminhão do tipo guincho. O condutor do Gol, de 26 anos, morreu no local dos acidentes.

Números da Operação:

– 773 pessoas foram fiscalizadas;

– 738 autuações foram emitidas;

– 166 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens indevidas;

– 41 condutores flagrados sem cinto de segurança;

– 42 passageiros sem cinto de segurança;

– 11 crianças sendo transportadas sem o dispositivo adequado de retenção;

– 08 condutores flagrados dirigindo sob influência de álcool;

– 58 veículos removidos ao pátio por apresentarem irregularidades.