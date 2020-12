PRF dá início à Operação Rodovida 2020/2021 no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nessa quinta-feira (17) a Operação Rodovida. Trata-se de uma operação integrada de segurança viária que acontecerá em todo o país e se estenderá até o dia 21 de fevereiro de 2021. Além de estar voltada para a segurança no trânsito, a Rodovida também contará com atuação qualificada no enfrentamento à criminalidade.

Considerando o histórico de movimentação de pessoas no país nesse período do ano, espera-se que o fluxo de veículos nas rodovias federais aumente. Por esta razão, a Operação Rodovida concentra esforços na realização de atividades de fiscalização, prevenção de acidentes e educação para o trânsito direcionada às condutas de risco dos condutores, com foco na redução da acidentalidade, dimunição de lesões e promoção da segurança.

A operação, que é capitaneada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, visa aumentar a presença e a disponibilidade da PRF e das demais instituições públicas participantes, nos períodos, locais e horários com maior concentração de registros de acidentes e ocorrências criminais, objetivando a redução da violência no trânsito, priorizando ações de de prevenção de acidentes e fiscalização de trânsito, voltadas para as condutas de risco, como ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular.

Em outra frente, buscará atuar no enfrentamento à criminalidade e intervir na logística e mobilidade das organizações criminosas, inviabilizando suas estruturas.

Por fim, a operação servirá como uma base de compartilhamento de diretrizes e iniciativas em nível nacional, direcionadas à prevenção e redução de acidentes de trânsito e da gravidade desses.

Assessoria PRF