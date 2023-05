Polícias do 11° BPM participam do 1° Seminário Estadual de Trânsito

Com o objetivo de debater os procedimentos relativos ao Trânsito, o Batalhão de Polícia de Trânsito, (BPTRAN) organizou entre os dias 24 a 26 de maio, o 1° Simpósio Estadual de Trânsito, em Curitiba.

O evento contou com a presença de policiais de todas as Unidades do Estado. Entre outros assuntos, foi debatido sobre o PNATRANS e a década de combate a sinistros de Trânsito.

O conceito de “Visão Zero” (nenhuma vida perdida é aceitável) foi amplamente discutida. O Seminário vem de encontro com as ações do Maio Amarelo e a conscientização de toda a população sobre os altos índices de mortos e feridos no trânsito.