Polícia Rodoviária vai intensificar ações no feriado da Proclamação da República

As rodovias estaduais do Paraná terão reforço de policiamento no fim de semana e no feriado da Proclamação da República, entre esta sexta (12) e a segunda-feira (15). O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) usará todo o efetivo operacional, com apoio de integrantes do serviço administrativo, para intensificar as abordagens e fiscalizações com etilômetro e radares móveis.

O combate a crimes também será um dos focos da atuação dos policiais militares, principalmente com relação ao tráfico de drogas, armas e contrabando.

As rodovias estaduais receberão o incremento de policiamento acompanhando o aumento do tráfego de veículos que se dirigem ao Litoral e ao Interior do Estado. A presença das equipes policiais será constante para inibir comportamentos que coloquem outros usuários em risco. Os militares estaduais estarão distribuídos nos 54 postos rodoviários e nas seis companhias do batalhão.

Os policiais vão intensificar operações de fiscalização veicular, adotando medidas administrativas previstas em legislação diante de irregularidades, além de fiscalizar a documentação pessoal dos motoristas e dos veículos.

Para quem vai pegar a estrada é importante cuidar da manutenção do veículo. É preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas. Os motoristas também devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório).