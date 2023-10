Polícia Militar registra 68 acidentes nas rodovias estaduais no feriado prolongado

O Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv) registrou 68 acidentes nas rodovias estaduais durante os quatro dias da operação de reforço da segurança nas estradas por conta do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A operação foi realizada entre os dias 11 e 16 de outubro, em todas as rodovias estaduais do Paraná.

Conforme o levantamento do BPRv, os acidentes resultaram em 69 feridos e 15 óbitos. Além disso, a operação abordou 1.981 veículos e 3.347 pessoas. Foram constatados 4.194 veículos em excesso de velocidade e 1.513 autuados por diversas infrações de trânsito.

Os testes de bafômetro foram feitos 729 vezes, sendo lavrados 15 autos de infrações pelo artigo 165 (embriaguez ao volante) e, destes, seis deste condutores foram presos em flagrante pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (direção sob efeito de álcool, ou de outra substância psicoativa que determine dependência).

“Uma das questões que o BPRV intensificou durante o feriado foram as ações de fiscalização em todas as rodovias estaduais”, disse o capitão Hericson Augusto Cruz de Paulo, que atualmente responde pelo subcomando do BPRv. Segundo ele, a operação visou a prevenção dos acidentes com a utilização de radares, bafômetros, pontos-base e patrulhamento móvel, além dos cães farejadores, possibilitando a apreensão, principalmente, de drogas.

“Além disso, procuramos sempre conscientizar os motoristas sobre suas responsabilidades no trânsito a fim de que possamos reduzir cada vez mais os índices de acidentes e preservar vidas”, ressaltou.

Durante a operação foram intensificadas as fiscalizações de excesso de velocidade. Considerando as condições climáticas do período, as equipes policiais estiveram atentas a desastres nas vias, visando a desobstrução e sinalização de locais com desmoronamentos e deformidades na pista e arredores.

Agência Estadual de Notícias